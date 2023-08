Στο Μόντε Κάρλο ο Κέμπα Γουόκερ ήρθε για να μαγνητίσει τα βλέμματα, με τη Μονακό να ανεβάζει βίντεο του Αμερικανού που πέρασε τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας.

Στο NBA το... ντύσιμο του εκάστοτε σταρ έχει τη δική του σημασία πριν τις αναμετρήσεις. Ο Κέμπα Γουόκερ έφτασε χθες στην προετοιμασία της Μονακό, κουβαλώντας μαζί του αυτόν τον... αέρα από τις ΗΠΑ.

Οι Μονεγάσκοι ξεκίνησαν την προετοιμασία τους, με τον Μάικ Τζέιμς παρόντα και τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί από απόσταση την κατάσταση, όπως διαβάσατε στο Gazzetta. Ωστόσο τα φώτα πέφτουν στον Γουόκερ, που αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προσθήκες από πλευράς ονόματος για το φετινό καλοκαίρι της EuroLeague.

Ο τέσσερις φορές All Star του NBA, πέρασε τα ιατρικά τεστ της Μονακό, στην έναρξη της προετοιμασίας αλλά δεν άφησε το στιλ του. Με ένα... εκκεντρικό ντύσιμο έκανε ποδαρικό στη σεζόν, μαγνητίζοντας πάνω του τα βλέμματα.

We might have arranged the best outfit contest too early 😳



Kemba Walker, leave some drip for the rest of us 🥶 pic.twitter.com/ZwIW3zyPHZ