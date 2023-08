Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συμβόλαιο του Τζαμπάρι Πάρκερ δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Μπαρτσελόνα έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του Τζαμπάρι Πάρκερ, με τον Αμερικανό πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, να έρχεται να «καλύπτει» το κενό στο «4».

Ο Πάρκερ άφησε το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, για να κάνει ένα restart στην Ευρώπη. Όμως, όπως έγινε γνωστό, η «Μπάρτσα» μπορεί να τον χάσει ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με το hoopshype, στο συμβόλαιο του Πάρκερ υπάρχει NBA-Out, το οποίο σημαίνει πως με την σύμφωνη γνώμη της Μπαρτσελόνα, ο παίκτης θα μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όσον αφορά το συμβόλαιο του, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Former No. 2 overall pick Jabari Parker has signed a one-year deal worth an estimated $2 million with Barcelona, @hoopshype has learned. Parker’s deal, which was negotiated by @PrioritySports, includes an NBA opt-out clause.