Ο Γκάι Πνίνι έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του ως παίκτης και θα συνεχίσει στο προπονητικό επιτελείο της Μακάμπι.

Μετά από 22 χρόνια καριέρα, 4 πρωταθλήματα και 11 Κύπελλα Ισραήλ, ο Γκάι Πνίνι αποφάσισε να ρίξει τιτλους τέλους στην καριέρα του. Ένας από τους πιο γνωστούς παίκτες από το Ισραήλ, αποφάσισε να μείνει κοντά στο άθλημα, όμως ανακοίνωσε η αγαπημένη του Μακάμπι.

Ο Πνίνι θα βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας του λαού, όντας δίπλα στον head coach Όντεντ Κάτας. Νέος δρόμος για τον Πνίνι που θέλει να πετύχει και στην προπονητική.

From now on, call him Coach Pnini pic.twitter.com/Q7LYSJW6hd