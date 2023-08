Ο Τζον Γουόλ διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις φημολογούμενες επαφές με την Αρμάνι Μιλάνο.

Το φετινό καλοκαίρι δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Οι ομάδες της EuroLeague κινούνται με απίστευτη ταχύτητα, φορτώνοντας τα ρόστερ τους με ποιοτικούς παίκτες.

Ο ερχομός του Κέμπα Γουόκερ στη Μονακό άνοιξε την... όρεξη πολλών. Και μαζί με την όρεξη «φουντώνει» και η φημολογία. Το πιο πρόσφατο όνομα που μπλέχτηκε σε ένα μεταγραφικό σενάριο είναι αυτό του Τζον Γουόλ, ο οποίος - σύμφωνα με δημοσίευμα - βρίσκονταν σε επαφές με την Αρμάνι Μιλάνο.

Μόνο που ο ίδιος ο γκαρντ των Γουίζαρντς, Ρόκετς και Κλίπερς φρόντισε να διαλύσει κάθε φήμη. «Από που αντλήσατε αυτή την πληροφορία; Είναι ψέμα», έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter, ποστάροντας και το επίμαχο θέμα.

Where Do Y’all Get Ur Info from? False News ‼️ https://t.co/cmvowYrWIy