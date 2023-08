Με το αγαπημένο του «41» στον Παναθηναϊκό ο Ερνανγκόμεθ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η οποία θα έχει το αγαπημένο του «41».

Η πρώτη ημέρα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην Αθήνα ήταν γεμάτη. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος», έχοντας μία καταπράσινη εμφάνιση από την κορφή μέχρι τα νύχια, αποθεώθηκε από περίπου 350 φίλους της ομάδας και ύστερα βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

Οι πρώτες φωτογραφίες του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αποκάλυψαν ότι διάλεξε και τον αγαπημένο του αριθμό, το «41», το οποίο φοράει και στην Εθνική Ισπανίας. Επίσης, το είχε στους Μπόστον Σέλτικς, στους Μινεσότα Τίμπεργουλς, στους Γιούτα Τζαζ, αλλά και στους Ντένβερ Νάγκετς.

First OAKA experience for @juanchiviris41, as a Panathinaikos player! 🏠💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/k4JHsF6mNn