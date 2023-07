Η Μπάγερν Μονάχου αλλάζει. Τα πάντα. Όχι μόνο το ρόστερ της, αλλά και το νέο γήπεδο της, το οποίο το 2024 θα αποκτήσει μπόλικο πράσινο.

Η Μπάγερν Μονάχου βάζει μπόλικο πράσινο στο Olympiapark! Οι Γερμανοί έδωσαν στην κυκλοφορία φωτογραφίες από την εικόνα που θα έχει το εξωτερικό του νέου τους γηπέδου, η Sap Arena το 2024 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Το γήπεδο, 12.500 θέσεων, είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση την Άνοιξη του 2024. Με την Μπάγερν να φροντίζει να έχει και οικολογικό σκοπό, όπως ακριβώς είναι κατασκευασμένη και η Accor Arena στο Παρίσι, το γνωστό και ως Παλέ Ντε Μπερσί.

There really will be a 🏀 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 in Munich next year! 🌱



The @sapgarden at Olympiapark will be coming to you in 2024, and it will be absolutely beautiful.



______#SAPGarden #WeBallTogether #SportsArena #StadiumPhotography || 📸 @3XN_GXN pic.twitter.com/J7AS5U0ivx