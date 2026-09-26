Μπάγερν Μονάχου - Άλμπα Βερολίνου 95-61: Εμφατική νίκη για τους Βαυαρούς στο γερμανικό ντέρμπι
Ποιο ντέρμπι; Η Μπάγερν Μονάχου του Άντον Γκαβέλ έκανε «φύλλο και φτερό» (95-61) την περσινή πρωταθλήτρια Γερμανίας, Άλμπα Βερολίνου, στο πλαίσιο του εγχώριου πρωταθλήματος, λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο στην έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της Euroleague.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν εύκολα στην τελική επικράτηση. Κορυφαίοι για την Μπάγερν οι Καμάρ Μπάλντουιν με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, Όσκαρ Ντα Σίλβα με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Όστιν Γουάιλι, που έκανε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Ντουέιν Ουάσιγκτον Τζούνιορ είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους Βαυαρούς.
Τα δεκάλεπτα: 22-12, 40-24, 66-42, 95-61
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