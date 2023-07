Τζάνινγκ: «Ο Κάιλ Γκάι δεν είναι κλώνος μου, λογικό το sold out του Ολυμπιακού»

Ο Ματ Τζάνινγκ, ένας από τους κορυφαίους σουτέρ που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά παρκέ τα προηγούμενα χρόνια σχολίασε τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Κάιλ Γκάι και το sold out του Ολυμπιακού στα διαρκείας.

Ο Ματ Τζάνινγκ αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Ιαπωνία, κουβαλώντας 152 συμμετοχές στην EuroLeague με τη Σιένα (2012/13), την Εφές (2014/15), τη Λοκομοτίβ Κουμπάν (2015/16) και την Μπασκόνια (2017-29).

Στα 35 του χρόνια, ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ συνεχίζει την καριέρα του στους Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερς ωστόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σχολιάζοντας μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός εξάντλησε τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν.

«Αυτό συμβαίνει όταν φτιάχνεις σταθερά καλές ομάδες. Υπέροχο για το παιχνίδι. Μερικά από τα καλύτερα γήπεδα θα "ροκάρουν" την επόμενη χρονιά. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας… Υπέροχες ατμόσφαιρες!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ένας ακόλουθός του τον ρώτησε αν ο Κάιλ Γκάι είναι μπασκετικός κλώνος του, είπε: «Δεν το πιστεύω όμως είναι εξαιρετική μεταγραφή για εσάς, παιδιά».

This is what happens when you put together consistently good teams. Great for the game. Some of the best arenas will be rocking next year. Oly,Pao, Partizan, Red Star… great atmospheres! https://t.co/dC49QwlMTc