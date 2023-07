Σταυρόπουλος: «Χαίρομαι που υπάρχει το twitter και μαθαίνω για τις προτάσεις μας σε παίκτες»

Μ' έναν χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε ο Χρήστος Σταυρόπουλος τα όσα γράφονται για τις προτάσεις της Αρμάνι Μιλάνο σε διάφορους παίκτες.

Ο General Manager της Αρμάνι Μιλάνο θέλησε να τοποθετηθεί με έναν... διαφορετικό τρόπο αναφορικά με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για πιθανούς στόχους της ιταλικής ομάδας.

Τα social media και ειδικότερα το twitter έχουν πάρει... φωτιά από τα μεταγραφικά σενάρια, με τον Χρήστο Σταυρόπουλο να γράφει χαρακτηριστικά:

«Είμαι χαρούμενος που υπάρχει το Twitter και μαθαίνω για τις προτάσεις που κάνουμε σε παίκτες».

I’m glad that Twitter exists and I learn about the offers we make to players…