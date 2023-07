Σκαριόλο σε Τεόντοσιτς: «Σε ευχαριστώ που με άφησες να σε προπονήσω»

Ο Μίλος Τεόντοσιτς έκλεισε τον κύκλο του στη Βίρτους έπειτα από τέσσερα χρόνια και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον Σέρβο γκαρντ.

O Μίλος Τεόντοσιτς επέστρεψε στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με τη Βίρτους έπειτα από τέσσερα χρόνια, ένα πρωτάθλημα Ιταλίας, έναν τίτλο EuroCup και δυο Σούπερ Καπ.

Από την πλευρά του, ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον Σέρβο γκαρντ.

«Ευχαριστώ για όσα μου δίδαξες. Που αποφάσισες «να σε προπονήσω», ακόμα κι όταν διαφωνούσαμε. Που βάζεις πάντα την ομάδα μπροστά από τον εαυτό σου κάτι που δεν είναι εύκολο για παίκτες του διαμετρήματος σου. Και πάνω απ' όλα για τα λόγια σου όταν ήξερες ήδη ότι δεν θα είσαι πλέον παίκτης μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο προπονητής της Βίρτους.



Thank you for what you taught me,for deciding to “let me coach you”,even when we disagreed;for always putting the team ahead of yourself, not easy for players of your caliber..and above all, for your words when we already knew that you were no longer going to be a player of mines pic.twitter.com/NYuQ1eDyA3