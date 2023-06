Ο Κέβιν Πάντερ είναι πόλος έλξης για πολλά ευρωπαϊκά κλαμπ του πρώτου ραφιού με τα νέα δεδομένα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα.

Η Παρτίζαν ευτύχησε να έχει στο ρόστερ της φετινής σεζόν τον Κέβιν Πάντερ που κατάφερε να ανανεωθεί και να αποδώσει τα μέγιστα για το σέρβικο κλαμπ μέσα στη σεζόν, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης.

Τον τελευταίο καιρό και ενόψει τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς, ο Αμερικανός άσσος έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει δυνατά στην διεκδίκηση της υπογραφής του. Μετά τις φήμες που επιβεβαιώνονται από το ρεπορτάζ του Gazzetta να πληθαίνουν, οι νέες πληροφορίες φέρνουν στο προσκήνιο και την Μπαρτσελόνα.

Οι Ισπανοί, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Πάντερ, δίχως ωστόσο να δίνει περαιτέρω στοιχεία για αυτή την περίπτωση που αναμένεται να δούμε πως θα εξελιχθεί.

