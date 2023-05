Παίκτης της Ζάλγκιρις θα είναι και την ερχόμενη σεζόν ο Κεβάριους Χέις, που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Κάουνας για έναν ακόμα χρόνο!

Μετά τον Ρόλαντ Σμιτς τον οποίο κράτησε στο ρόστερ της, η Ζάλγκιρις συνεχίζει τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν διατηρώντας έναν πολύ σημαντικό παίκτη του κορμού της, τον Κεβάριους Χέις. Ο σέντερ των Λιθουανών παραμένει κάτοικος Κάουνας για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Αμερικανός ψηλός (26 ετών, 2.06μ.) στη rookie του σεζόν πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα και φυσικά στην EuroLeague. Αγωνίστηκε με τη Ζάλγκιρις σε 37 παιχνίδια, εκ των οποίων στα 28 ως starter και σκόραρε 5.4 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα 4.4 ριμπάουντ μαζί με 0.5 ασίστ, 0.7 κλεψίματα αλλά και 0.9 μπλοκ ανά παιχνίδι.

Στοιχείο μάλιστα που... λατρεύουν οι Λιθουανοί, αναφέροντάς τον ως τον βασιλιά των μπλοκ στο ποστάρισμα για την ανανέωσή του!

