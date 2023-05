Στο Κάουνας θα βρίσκεται και την επόμενη σεζόν ο Ρόλαντς Σμιτς, που επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Ζάλγκιρις και θα παραμένει στο Κάουνας.

Παίκτης της Ζάλγκιρις θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη σεζόν ο Ρόλαντς Σμιτς. Ο φόργουορντ των Λιθουανών συμφώνησε για μία ακόμα σεζόν, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του με την ομάδα του Κάουνας.

Φυσικά ο 27χρονος Λετονός τόνισε πως υπάρχει ακόμα ένας στόχος στη σεζόν, αυτός του πρωταθλήματος αλλά είναι πολύ χαρούμενος που θα παραμείνει στο Κάουνας.

Ο Σμιτς μετακόμισε στη Ζάλγκιρις το καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα και σε 37 παιχνίδια για την EuroLeague της σεζόν μέτρησε 9.7 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ. Η παρουσίαση της ανανέωσής του στα social media είχε έναν ευφάνταστο τρόπο από μεριάς Ζάλγκιρις, που έβαλε τα highlights του να παίζουν σε μορφή ταινίας.

Like a good movie. Get ready to enjoy @Rolands_Smits plays for the foreseeable future! 🍿 pic.twitter.com/fiSzHHaFZE