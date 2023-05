Ο Κωνσταντίνος Μελάγιες γράφει για το ιστορικό σουτ του Κώστα Σλούκα, το break του Ολυμπιακού και τον τρόπο που τιμώρησε ο Μπαρτζώκας την άμυνα «2on2» της Φενέρμπαχτσε.

Ο ήχος ταξιδεύει με απίστευτη ταχύτητα. Το ίδιο γρήγορα σταματά. Σκεφτείτε τη διαδικασία με το τηλεκοντρόλ για παράδειγμα. Πατάς το mute και το καλύτερο ηχοσύστημα του κόσμου σωπαίνει ακαριαία. Έτσι και με τον Σλούκα χθες βράδυ στην «Ulker Arena». Το τρίποντο νίκης μετέτρεψε σε dt τα ουρλιαχτά 13.000 ανθρώπων στην απόλυτη σιγή.

Αν ο Ολυμπιακός ταξιδέψει στο Κάουνας σε 15 μέρες το σουτ του Σλούκα θα αποκτήσει ιστορική αξία. Σαν αυτά του Σπανούλη με τη Ρεάλ στο Λονδίνο, σαν του Πρίντεζη με την ΤΣΣΚΑ το 2012, σαν του «Πρι Πρι» με την Μπαρτσελόνα στα play-offs του 2015. Θα μείνει στην ιστορία. Θα το βλέπουμε στο youtube για χρόνια, θα μεγαλώσουν γενιές με αυτό και θα κάνουμε τα σχετικά αφιερώματα.

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm