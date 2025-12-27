Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες ΑΕΚ, Ηρακλή και Μυκόνου
Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι απέναντι στον Άρη, καθώς επικράτησε στη SUNEL Arena με 82-76.
Με αυτή τη νίκη έφτασε στο 7-4 και εδραιώθηκε στην 4η θέση, ενώ ο Άρης έπεσε στο 5-6 και είδε τον Ηρακλή και τη Μύκονο να φτάνουν στο ίδιο ρεκόρ μετά τις δικές τους νίκες απέναντι στον Πανιώνιο εντός έδρας με 80-66 και κόντρα στον Κολοσσό μέσα στη Ρόδο 83-97.
Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
27/12
- Κολοσσός - Μύκονος 83-97
- ΑΕΚ - Άρης 82-76
- Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66
28/12
- Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
- Περιστέρι - Προμηθέας 16:00
30/12
- Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 11-0
- Παναθηναϊκός 9-1
- ΠΑΟΚ 8-2
- ΑΕΚ 7-4
- Άρης 5-6
- Ηρακλής 5-6
- Μύκονος 5-6
- Περιστέρι 5-5
- Προμηθέας 5-5
- Καρδίτσα 4-6
- Μαρούσι 2-8
- Κολοσσός 2-9
- Πανιώνιος 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
3/1
- 15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
- 18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
- 18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
4/1
- 13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
- 13:00 Άρης - Ολυμπιακός
- 16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
Ρεπό: Πανιώνιος
