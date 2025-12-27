Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες ΑΕΚ, Ηρακλή και Μυκόνου

Γιώργος Κούβαρης
Κατσίβελης
Η ΑΕΚ εδραιώθηκε στην 4η θέση μετά τη νίκη της επί του Άρη, την ώρα που Ηρακλής και Μύκονος επικράτησαν του Πανιωνίου και του Κολοσσού αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι απέναντι στον Άρη, καθώς επικράτησε στη SUNEL Arena με 82-76.

Με αυτή τη νίκη έφτασε στο 7-4 και εδραιώθηκε στην 4η θέση, ενώ ο Άρης έπεσε στο 5-6 και είδε τον Ηρακλή και τη Μύκονο να φτάνουν στο ίδιο ρεκόρ μετά τις δικές τους νίκες απέναντι στον Πανιώνιο εντός έδρας με 80-66 και κόντρα στον Κολοσσό μέσα στη Ρόδο 83-97.

Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)

27/12

  • Κολοσσός - Μύκονος 83-97
  • ΑΕΚ - Άρης 82-76
  • Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

28/12

 
  • Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
  • Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

30/12

  • Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 11-0
  2. Παναθηναϊκός 9-1
  3. ΠΑΟΚ 8-2
  4. ΑΕΚ 7-4
  5. Άρης 5-6
  6. Ηρακλής 5-6
  7. Μύκονος 5-6
  8. Περιστέρι 5-5
  9. Προμηθέας 5-5
  10. Καρδίτσα 4-6
  11. Μαρούσι 2-8
  12. Κολοσσός 2-9
  13. Πανιώνιος 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

3/1

  • 15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
  • 18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
  • 18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

4/1

  • 13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
  • 13:00 Άρης - Ολυμπιακός
  • 16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Ρεπό: Πανιώνιος

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα