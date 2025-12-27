Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες ΑΕΚ, Ηρακλή και Μυκόνου

Η ΑΕΚ εδραιώθηκε στην 4η θέση μετά τη νίκη της επί του Άρη, την ώρα που Ηρακλής και Μύκονος επικράτησαν του Πανιωνίου και του Κολοσσού αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι απέναντι στον Άρη, καθώς επικράτησε στη SUNEL Arena με 82-76.

Με αυτή τη νίκη έφτασε στο 7-4 και εδραιώθηκε στην 4η θέση, ενώ ο Άρης έπεσε στο 5-6 και είδε τον Ηρακλή και τη Μύκονο να φτάνουν στο ίδιο ρεκόρ μετά τις δικές τους νίκες απέναντι στον Πανιώνιο εντός έδρας με 80-66 και κόντρα στον Κολοσσό μέσα στη Ρόδο 83-97.

Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)

27/12

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

28/12

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

30/12

Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 11-0 Παναθηναϊκός 9-1 ΠΑΟΚ 8-2 ΑΕΚ 7-4 Άρης 5-6 Ηρακλής 5-6 Μύκονος 5-6 Περιστέρι 5-5 Προμηθέας 5-5 Καρδίτσα 4-6 Μαρούσι 2-8 Κολοσσός 2-9 Πανιώνιος 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

4/1

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Ρεπό: Πανιώνιος