Hoopfellas για ντέρμπι αιωνίων: «Στο 100% νικάει ο Παναθηναϊκός, αν παίξουν κι οι δύο άσχημα, θα νικήσει ο Ολυμπιακός»
Στην εκπομπή της Παρασκευής, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο θρίλερ της Μπολόνια, ο Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas), ανέλυσε την κατάσταση που βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR πριν το ντέρμπι του T-Telekom στις 2/10.
Στη σχετική κουβέντα που έγινε στον αέρα του Gazz Floor powered by Novibet, ο αναλυτής μας, στάθηκε στο ότι κι οι δύο ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και πως αν παίξουν κι οι δύο άσχημα, οι ερυθρόλευκοι διαθέτουν περισσότερους μηχανισμούς ώστε να φτάσουν στη νίκη.
