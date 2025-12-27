Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Έπρεπε να δοκιμάσουμε τον χαρακτήρα μας μέχρι το τέλος»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, με τους πανηγυρισμούς και την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, έχοντας τον Εβάν Φουρνιέ σε μεγάλο βράδυ. Οι Πειραιώτες αγχώθηκαν, αφού δεν διατήρησαν τη διαφορά των 20 πόντων, ωστόσο πανηγύρισαν τη 10η νίκη της σεζόν και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα στη Μπολόνια.

Εκεί ξεχωρίζει η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Ήταν μια σπουδαία νίκη σε δύσκολο περιβάλλον και υπό απαιτητικές συνθήκες στο τέλος. Έπρεπε να δοκιμάσουμε τον χαρακτήρα μας μέχρι το τέλος. Κάναμε εξαιρετική δουλειά, ήταν κάτι που πραγματικά χρειαζόμασταν. Φάνηκε το ταλέντο μας, η προοπτική μας και το επίπεδό μας ως ομάδα. Συνεχίζουμε έτσι, παιδιά».