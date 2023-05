Ο Κώστας Σλούκας σημείωσε ένα απίθανο και μεγάλο τρίποντο και οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη στην έδρα της Φενέρμπαχτσε με σκορ 72-71.

Ο Κώστας Σλούκας βροντοφώναξε πως το ματς ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος στην Ulker Arena τελείωνε και η μπάλα ήταν στα χέρια του Έλληνα γκαρντ.

Την άφησε από τα χέρια του με το γνωστό γλυκό τρόπο και αυτή δεν του χάλασε το χατήρι. Κατέληξε στο καλάθι της Φενέρμπαχτσε και το Game 3 κατέληξε στα χέρια του Ολυμπιακού (72-71) και μαζί του το 2-1 στη σειρά.

Κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται μία νίκη για να φτάσει στο Final 4 του Κάουνας. Ο Σλούκας μέτρησε 25 πόντους (6/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη σε 23:18 στο παρκέ.

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!



WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm