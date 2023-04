Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε τέλος στο επεισόδιο με τον Σέρχιο Γιουλ καθώς απάντησε στον Ισπανό αφήνοντας πίσω τα όσα συνέβησαν στη Μαδρίτη.

Ο Αμερικανός γκαρντ και ο έμπειρος παίκτης της Ρεάλ ήταν εκείνοι που... πρωταγωνίστησαν λίγο πριν ξεσπάσει «πόλεμος» μέσα στο παρκέ του «WiZink Center».

Ο Σέρχιο Γιουλ με χαρακτηριστικό tweet θέλησε να ζητήσει συγγνώμη απ' όλους για όλα όσα συνέβησαν στη Μαδρίτη και μερικές ώρες αργότερα δέχθηκε την απάντηση του Κέβιν Πάντερ.

«Καταλαβαίνω ότι τα συναισθήματα είναι έντονα. Ας συνεχίσουμε μένοντας μόνο στο μπάσκετ και στη σειρά των αγώνων, όπως κάναμε όλες τις φορές που αντιμετώπισε ο ένας τον άλλο» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Αμερικανού.

Emotions is high I totally understand, let’s continue to keep it basketball like we been in the series and the other times we played each other 🙏🏾 https://t.co/OZ3SKey9yQ