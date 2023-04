Ο Κέβιν Πάντερ ευστόχησε σε απίστευτο τρίποντο νίκης κόντρα στη Ρεάλ και προκάλεσε το ξέσπασμα ολόκληρης της Παρτίζαν, αλλά και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με break στη Μαδρίτη. Σε ένα ματς με... τιτανομαχίες, το μεγάλο τρίποντο του Κέβιν Πάντερ στα 4 δεύτερα πριν το τέλος έδωσε τη νίκη με 87-89 στους Σέρβους.

Με το βίντεο που παρουσίασε η EuroLeague μέσα από το παρκέ, φαίνεται η...τρέλα των ανθρώπων της Παρτίζαν όταν είδαν την μπάλα να περνά στο διχτάκι. Μαζί τους και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που με σφιγμένες γροθιές πανηγύρισε έντονα το σπουδαίο «διπλό».

THAT’S A GAME WINNER🔥💥👀@PartizanBC take Game 1 after a last-second shot from @KPJunior_ 🎯 pic.twitter.com/5fWM37qBNJ