Η κατάμεστη Stark Arena είχε να προσφέρει μαγικές εικόνες τις οποίες παρουσίασε η Παρτίζαν μέσω βίντεο από drone.

Η Παρτίζαν βρίσκεται στα play-offs! Ήταν κάτι που η ομάδα και ο κόσμος της γνώριζαν πριν το τελευταίο ματς με τον Παναθηναϊκό στο οποίο φρόντισαν να δημιουργήσουν μία μαγική ατμόσφαιρα.

Κάθε μία από τις θέσεις της Stark Arena ήταν γεμάτη, φίλοι των Σέρβων στις σκάλες και κοντά στο παρκέ. Από την παρουσίαση μέχρι και μετά τη λήξη του αγώνα, στην οποία πανηγύρισαν τη νίκη, οι φίλαθλοι είχαν τη δική τους συμβολή για να κάνουν το παιχνίδι... μαγικό.

Οι άνθρωποι της Παρτίζαν κατέγραψαν την μικρή μπασκετική γιορτή των οπαδών τους μέσω drone και το παρουσίασαν στον επίσημο λογαριασμό τους.

🖤🤍 "Hej, mi smo odabrani soj! Crno-bele boje, ceo život su moj!" 🖤🤍



SHARE THE MAGIC, 'cause we write history together!



Enjoy! #KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/aiUrz7bqnD