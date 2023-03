Ο Ντέρικ Γουίλιαμς έπιασε την μπάλα στον αέρα από πάσα του Μαντζούκα και κάρφωσε εντυπωσιακά... πάνω από τον Ντε Κολό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βιλερμπάν στην 29η αγωνιστική της EuroLeague και ο Ντέρικ Γουίλιαμς σε συνεργασία με τον Λευτέρη Μαντζούκα προσέφερε το highlight της ομάδας.

Ο Ντε Κολό επιχειρούσε να αμυνθεί απέναντι στον φόργουορντ των πρασίνων, ωστόσο ο 32χρονος Αμερικανός δεν είχε πρόβλημα να σηκωθεί για το όμορφο alley oop.

.@DWXXIII doing his thing as he gets right UP THERE!



