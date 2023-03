Με ένα φόλοου μπροστά από τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού ο Λούκα Βιλντόζα διαμόρφωσε το 29-42 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Λούκα Βιλντόζα έπιασε... στον ύπνο τον Παναθηναϊκό στην τελευταία φάση του ημιχρόνου απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Αργεντινός παρότι ήταν ο μοναδικός παίκτης που διεκδίκησε τον επιθετικό ριμπάουντ στα τελευταία 2.5'', πρόλαβε να φτάσει στην μπάλα και να σκοράρει με το φόλοου.

Δείτε το καλάθι του Λούκα Βιλντόζα

PURE instinct from Vildoza to get the bucket before the half time buzzer 🧠#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WeXFAR2mxy