Μία από τις φάσεις της σεζόν από τον Αμάθ Μ'Παγιέ που έκανε πόστερ τον Τζος Νίμπο.

Εφές και Μακάμπι παίζουν τα... ρέστα τους για την 8άδα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η φάση της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague ανήκει στον Αμάθ Μ'Παγιέ. Ο φόργουορντ της Εφές έκανε πόστερ τον Νίμπο σε ένα αδιανόητο κάρφωμα με το ένα χέρι.

Το κάρφωμα του Μ'Παγιέ

Driving from the wing...



⚠️ @Amath22Juice with the FURIOUS one handed jam 😤🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nPc7GgnMhY