Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε airball σε μια βολή στην ήττα της Παρτίζαν από την Αρμάνι Μιλάνο.

Η Αρμάνι Μιλάνο... προσγείωσε την Παρτίζαν στο Mediolanum Forum, επικρατώντας με 76-62 και δίνοντας συνέχεια στην αντεπίθεσή της, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες στην EuroLeague.

Στο 1:35 για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ιωάννης Παπαπέτρου στήθηκε στη γραμμή των βολών όμως έκανε... airball.

Για την ιστορία ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 3 πόντους (1/2 βολές, 1/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα) και 2 κλεψίματα στα 13:41 που έμεινε στο παρκέ για την Παρτίζαν που συνεχίζει από την 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 15-13.

