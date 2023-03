O Tάιλερ Ντόρσεϊ έρχεται στην Φενέρ για να την ανεβάσει επίπεδο και το Gazzetta στέκεται στον διεθνή γκαρντ που μπορεί να γίνει... όπλο στα χέρια του Ιτούδη.

Τις τελευταίες μέρες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού δεν μπόρεσε να βρει τον χώρο που ήθελε στο ΝΒΑ, όσο και αν το πάλεψε στη G-League με τη φανέλα των Texas Legends.

Η Φενερμπαχτσέ κινήθηκε γρήγορα και τον έκανε δικό της, βάζοντας στη φαρέτρα της ένα... όπλο που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα σε ένα ματς. Το Gazzetta στέκεται στην έξυπνη κίνηση της Φενέρ να πάρει έναν χαρισματικό σκόρερ που θα δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού επιστρέφει στη Euroleague με στόχο να δώσει απαντήσεις και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ο Δημήτρης Ιτούδης περιμένει πολλά από εκείνον, ενώ ξέρει πολύ τι μπορεί να του δώσει και από τη συνύπαρξη τους στην Εθνική στο Eurobasket που πέρασε. Μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει φάσεις για τον εαυτό του και από τα γκαρντ της Ευρώπης είναι ένας από τους κορυφαίους σε αυτό τον τομέα. Ντόρσεϊ σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται ούτε το screen για να εκτελέσει.

Στην καλή του μέρα θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή για τον κάθε αντίπαλο. Διαθέτει εξαιρετικό χειρισμό μπάλας και είναι ο καλύτερος σουτέρ, κάτι που θα κάνει να ξεκλειδώσουν άμυνες στη Euroleague. Θα επιστρατεύσει σε πολλές περιπτώσεις το αγαπημένο του iso και του αρέσει να παίρνει την ευθύνη όταν καίει η μπάλα.

Ο Δημήτρης Ιτούδης τρίβει τα... χέρια του με την πληθώρα των λύσεων που θα έχει στη θέση του shooting, τώρα που ήρθε και ο Τάιλερ. Στην ομάδα ξεκινά βασικός ο Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος διανύει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του βάση αριθμών στη Euroleague. Πίσω του στην θέση του shooting guard υπάρχουν τόσο ο Νικ Καλάθης, όσο και ο Μέλιχ Μαχμούτογλου.

Φυσικά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παίξει ο Ντόρσεϊ για λίγο και point guard σε ειδικές περιπτώσεις. Point guard η Φενέρ έχει τους Σκότι Γουίλμπεκιν και Κάρσεν Έντουαρντς, ενώ εκεί μπορεί να αγωνιστεί φυσικά και ο Νικ Καλάθης. Με τον Σκότι Γουίλμπεκιν, ο Τάιλερ ήταν συμπαίκτης και στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο παρελθόν και γνωρίζονται πολύ καλά. Απλά πλέον στην Φενέρ ο πήχης ανεβαίνει.

Ο Τάιλερ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης στο μπάσκετ, σε τρεις σεζόν. Δυο χρονιές τις πέρασε στη Μακάμπι και μία έπαιξε στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού. Ξεκίνημα από την αγωνιστική περίοδο 2019-20, όπου φόρεσε σε 28 περιπτώσεις τη φανέλα των Ισραηλινών με 9.9 πόντους, 38.9% στα τρίποντα, 2.4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο ανά ματς.

Την επόμενη σεζόν και πάλι στη Μακάμπι, είχε παίξει σε 34 ματς με 11.2 πόντους, 39.4% στα τρίποντα, 2.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ. Τέλος στους Πειραιώτες αγωνίστηκε τη σεζόν 2021-22 και είχε τα καλύτερα νούμερα της καριέρας του σε σκοράρισμα και ασίστ. Μέτρησε 12.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, αλλά και 37.4% στα σουτ τριών πόντων. Κοινός παρονομαστής και τις τρεις σεζόν, το εξαιρετικό ποσοστό του στα τρίποντα. Σε μια κατηγορία που μπορεί να συνεισφέρει τόσο από τα catch n' shoot τρίποντα, όσο και από εκείνα που θα φτιάχνει μόνος του τις προϋποθέσεις, δημιουργώντας τη φάση για τον εαυτό του όπως είπαμε και παραπάνω. Τέλος στη Μακάμπι ένα πολύ μεγάλο μέρος των παιχνιδιών του τα ξεκινούσε από τον πάγκο, ενώ στον Ολυμπιακό του Μπαρτζώκα ήταν πενταδάτος.

Ο Ντόρσεϊ είναι ένας παίκτης που μπορεί να γύρει από μόνος του την πλάστιγγα κατά τη διάρκεια ενός ματς. Αν... ζεσταθεί και βρει το χέρι του μπορεί να κάνει τη ζημιά στον οποιονδήποτε αντίπαλο. Δεν φοβάται να πάρει τα σουτ, ακόμα και μαρκαρισμένα πολλές φορές, ενώ έχει αυτό το killer instict που χρειάζεται κάθε σκόρερ που σέβεται τον εαυτό του.

Σίγουρα θα πρέπει να είναι σταθερός και να μην έχει σκαμπανεβάσματα προηγούμενων χρόνων από ματς σε ματς, όμως η ποιότητα του δεν αμφισβητείται από κανέναν. Έρχεται σε ένα εξαιρετικό ρόστερ να το πάει ένα βήμα... παραπέρα. Ο Ιτούδης τον εκτιμά πολύ, τον είδε να κάνει... όργια σε αρκετά ματς της Εθνικής στο Eurobasket και θέλει να δώσει στην ομάδα το απρόβλεπτο, το εύκολο καλάθι, αλλά και ταυτόχρονα μερικά δύσκολα καλάθια μαρκαρισμένα σε οριακές καταστάσεις σε ματς-θρίλερ.

Είναι clutch και το έχει δείξει από τα πρώτα βήματα της καριέρας του τότε που έπαιζε μπάσκετ στο NCAA και τους Oregon Ducks. Μάλιστα είχε καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στο Final 4 της March Madness με μεγάλα καλάθια κόντρα στο Rhode Island το 2017. Το λέει η... καρδούλα του, δεν φοβάται τα δύσκολα και το δηλώσει με κάθε τρόπο.

#FlashbackFriday to Tyler Dorsey flashing the clutch gene in 2017 to send the Ducks to the #FinalFour!@TDORSEY_1 | @OregonMBB pic.twitter.com/SRemqWjBrO