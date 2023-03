Ο Νεμάνια Μπιέλιτσα φόρεσε ξανά τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και αποθεώθηκε από το κοινό στην Ulker Arena.

Πέρασαν 8 χρόνια. Και σχεδόν εννιά μήνες. Τα 8 χρόνια για τον Νεμάνια Μπιέλιτσα μετρούν από την τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Και οι 9 μήνες από το τελευταίο του ματς, τον 6ο τελικό του NBA.

Ο Σέρβος φόργουορντ άφησε πίσω του το διπλό σοβαρό τραυματισμό του (υπέστη και υποτροπή) και παίζει ξανά μπάσκετ. Ο Δημήτρης Ιτούδης τον πέρασε στην αναμέτρηση της Φενέρ με τη Βίρτους 1:16 πριν το τέλος της 2ης περιόδου στη θέση του Τζον Μότλεϊ.

Το κοινό στην Ulker Arena σηκώθηκε όρθιο και τον χειροκρότησε θερμά, καλωσορίζοντάς τον στη δεύτερη θητεία του στην τουρκική ομάδα.

Δείτε το βίντεο:

Welcome back home!



Nemanja Bjelica is back with Fenerbahce jersey after nearly 8 years 👏 #EuroLeague pic.twitter.com/sRVakQkguM