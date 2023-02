Mια όμορφη έκπληξη περίμενε τον Μουσταφά Φαλ στην προπόνηση του Ολυμπιακού.

Γενέθλια έχει σήμερα ο Μουσταφά Φαλ, αφού έκλεισε τα 31 του χρόνια. Φυσικά οι συμπαίκτες του και το staff του Ολυμπιακού δεν τον ξέχασαν και του έκαναν τούρτα-έκπληξη στην προπόνηση της ομάδας, με τον ίδιο να δείχνει να το απολαμβάνει. Το χάρηκαν και οι συμπαίκτες του και τον πλησιάσαν αγκαλιάζοντας τον, δείχνοντας το κλίμα που επικρατεί εντός της ομάδας. Oι Πειραιώτες δοκιμάζονται την Παρασκευή (24/2) στην έδρα της Βαλένθια για τη Euroleague και θέλουν να συνεχίσουν τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις.

Δείτε το video

