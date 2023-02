Aπίθανο: Ο Μπακό έμεινε στο παρκέ με πέντε φάουλ στο Βιλερμπάν-Βίρτους (vid)

Φοβερά πράγματα στο ματς της Βιλερμπάν με τη Βίρτους, αφού ο Μπακό έπαιξε 14 δευτερόλεπτα, έχοντας πέντε φάουλ.

Κάτι που δεν συναντάμε σε ματς μπάσκετ έγινε στην αναμέτρηση της Euroleague της Βιλερμπάν με τη Βίρτους. Ο Ίσμαελ Μπακό της ομάδας της Μπολόνια έκανε το 5ο φάουλ του, 4:08 πριν το τέλος, όμως έμεινε κανονικά στο παρκέ για άλλα 14 δευτερόλεπτα με πέντε φάουλ.

Η γραμματεία δεν ενημέρωσε τους διαιτητές για το πέμπτο φάουλ του Μπακό, ούτε οι ίδιοι το αντιλήφθηκαν και έτσι ο ψηλός των Ιταλών παρέμεινε στο ματς. Μετά από 14 δευτερόλεπτα όμως μετά από φάουλ του Κορντινιέ, τελικά ο Μπακό, αποχώρησε από το παρκέ, με την γραμματεία να καταλαβαίνει αργά το λάθος. Πάντως ο Πάρκερ δεν ήταν ευχαριστημένος όπως μπορείτε να καταλάβετε με το λάθος των διαιτητών. Φοβερά πράγματα.

Στα του ματς, οι Ιταλοί επικράτησαν με 77-64 των Γάλλων και συνεχίζουν να παλεύουν για την 8άδα, δίνοντας μάχη μέχρι το τέλος

The ref called the offensive foul on Bako, it was his 5th. The table didn’t show that, so he stayed on court for the whole following action.

At least there was another foul after few seconds, so basically this didn’t really affect the game. But… 🫣🫣🫣 pic.twitter.com/wO3Dvy01Cn