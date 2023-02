Τζέιμς: «Η πιο μεγάλη μαλ...ία που έχω κάνει εδώ και καιρό» (vid)

O Μάικ Τζέιμς έκανε την... αυτοκριτική του για την απόφασή του στο φινάλε του αγώνα της Μονακό με τη Ρεάλ Μαδρίτης που στέρησε ουσιαστικά από τους Μονεγάσκους τη δυνατότητα να στείλουν το ματς στην παράταση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από το Πριγκιπάτο και ο Μάικ Τζέιμς μίλησε με σκληρή γλώσσα για την απόφασή του να μην σουτάρει για τρίποντο αλλά να ψάξει τον πιο κοντινό συμπαίκτη του.

Η Μονακό είχε την κατοχή και ο Οκόμπο πάσαρε στον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ήταν ελεύθερος πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων. Μόνο που ο Αμερικανός γκαρντ δεν σούταρε αλλά θέλησε να πασάρει στον Τζάρον Μπόσονγκεϊμ, ο οποίος αιφνιδιάστηκε και έκανε λάθος.

Έτσι οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και ο Τζέιμς ξέσπασε στο Twitter: «Από όλα τα σουτ που έχω πάρει στη ζωή μου, το ότι δεν πήρα αυτό ήταν το πιο τρελό πράγμα, η πιο μεγάλη μαλ...ία που έχω κάνει εδώ και καιρό. Πάντα υπάρχει το επόμενο παιχνίδι».



All the shots i done shot in my life and i pass up that one is the craziest and dumbest shit I’ve done in a long time…. Always next game i guess