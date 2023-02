Ο Μάριο Χεζόνια έχει πάρει... φωτιά στο ημίχρονο κόντρα στην Μονακό.

Πράματα και θάματα από τον Μάριο Χεζόνια στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μονακό. Ο Κροάτης κάνει ότι θέλει μέσα στην έδρα των Μονεγάσκων, με τον Ομπράντοβιτς να μην έχει βρει τρόπο για να τον περιορίσει.

Ο Super Mario μέτρησε 20 πόντους με 4/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 22 στην αξιολόγηση στα πρώτα 20 λεπτά σε μια απίθανη παράσταση κόντρα στη Μονακό. H Ρεάλ του δίνει τη μπάλα και εκείνος παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση τόσο κοντά, όσο και μακριά από το καλάθι. Οι Μαδριλένοι προηγούνται με 46-50 στο ημίχρονο.

Super Mario takeover in 🇲🇨@mariohezonja



20 PTS IN THE HALF😮 pic.twitter.com/DeC3pzIskR