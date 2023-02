Ο Πάρις Λι έτρεξε το γήπεδο και τροφοδότησε τον επερχόμενο Ντουέιν Μπέικον για ένα θεαματικό κάρφωμα!

Ο Ντουέιν Μπέικον έδωσε τη φάση του αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας ακόμη και τους ισπανούς φιλάθλους... να χειροκροτήσουν.

Γκουντάιτις και Πάρις Λι με double team συνεργάστηκαν για να κλέψουν τη μπάλα από τον Ροντρίγκεθ. Στον αιφνιδιασμό που εκδηλώθηκε, ο Μπέικον φρόντισε να πάρει τα βήματα και να μην υπολογίσει στο εμπόδιο του Κορνελί που βρέθηκε μπροστά του.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό...

Δείτε την... πτήση του Μπέικον:

Bacon is sizzling!! 🥵



Throwin' it DOWN #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pcAINVEiod