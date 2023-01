Ο Εντγκάρας Ουλάνοβας «μίλησε» στο τέλος και ήταν εκείνος που «σφράγισε» τη νίκη της Ζάλγκιρις απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Αν και οι Σέρβοι έδειχναν να ελέγχουν το ματς, τα τελευταία δευτερόλεπτα ανήκαν ολοκληρωτικά στον Ουλάνοβας.

Μπορεί ο φόργουορντ της Ζάλγκιρις να είχε 0/2 τρίποντα έως και το τελευταίο λεπτό του αγώνα, αλλά την κρίσιμη στιγμή «βρήκε» το χέρι του και έβαλε... φωτιά στην «Zalgirio Arena».

Με το πρώτο τρίποντο έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 67-64 ενώ ακολούθησε το... κερασάκι στην τούρτα με ένα ακόμη τρίποντο στα 36'' για το 70-64!

Δείτε τα δύο τρίποντα του Ουλάνοβας

Now that's how you define a game🥶@UlanovasEdgaras with two consecutive threes certifies the Round 20 W for @bczalgiris 🎯🎯#EveryGameMatters pic.twitter.com/TF2T0EFzU2