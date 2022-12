Το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat στέκεται στα δύο... πρόσωπα του Μπέικον, αλλά και στο pick n' roll της Εφές που πλήγωσε τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στην Εφές και μοιραία ήρθε η ήττα. Το τριφύλλι έπαιξε κακό μπάσκετ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Μπέικον ήταν άφαντος στο πρώτο και ξύπνησε στο δεύτερο ημίχρονο ως συνήθως και η ομάδα του Αταμάν είχε εύκολο έργο, φτάνοντας στη νίκη με 88-69 για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat στέκεται στη διαφορά που έχει ο Ντουέιν Μπέικον στα δύο ημίχρονο στα τρία τελευταία ματς με Βαλένθια, Μπαρτσελόνα και Εφές, αλλά και τα pick n' roll που δεν βρήκε αντίδοτο ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές.

Tα σουτ του στο πρώτο ημίχρονο με Βαλένθια, Μπάρτσα και Εφές

Στα τελευταία τρία ματς με Βαλένθια, Μπάρτσα και Εφές ο Αμερικανός μας δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο από ημίχρονο σε ημίχρονο. Στο πρώτο είναι... άφαντος και άστοχος και στο δεύτερο εντυπωσιάζει. Στις τρεις αναμετρήσεις μέτρησε 1/20 σουτ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είχε 20/42 στο δεύτερο.

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω γράφημα του Instat, ο Μπέικον τα... έσπασε κυριολεκτικά στα πρώτα ημίχρονα. Μέτρησε 0/9 τρίποντα (0/4 από την κορυφή, ενώ δεν μπόρεσε να φτιάξει το ποσοστό του ακόμα και όταν πήγε κοντά στο καλάθι, αφού ξέρουμε πως είναι ένας παίκτης που επιδιώξει συχνά την επαφή και δεν την φοβάται κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το 1/8 που έχει κοντά στο καλάθι, σίγουρα θα πρέπει να τον προβληματίσουν, αφού η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτητη και φαίνεται πως θα πρέπει να αλλάξει πολλά στα πρώτα ημίχρονα για να αυξήσει τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για μεγάλες νίκες στη συνέχεια της Euroleague.

Στα δεύτερα ημίχρονα αυτών των τριών ματς... μεταμορφώθηκε και τα τελείωσε με 20/42 σουτ. Όπως παρατηρούμε και στο παρακάτω γράφημα ο Μπέικον ένιωσε καλύτερα τόσο μακριά όσο και κοντά στο καλάθι. Από την κορυφή είχε 3/7 τρίποντα, ενώ βελτιώθηκε αισθητά στα σουτ μέσης απόστασης. Σούταρε με 3/3 στα midrange από την κορυφή, ενώ είχε 3/4 από την αριστερή πλευρά. Τέλος είχε 7/19 κοντά στο καλάθι. Δεν είναι και το καλύτερο ποσοστό, ωστόσο οι 19 προσπάθειες που πήρε, έδειξε ξανά πως δεν φοβάται να πάει βαθιά μέσα στο καλαθι για να πετύχει τον σκοπό του.

Τα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο με Βαλένθια, Μπάρτσα και Εφές

Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να τα έχει πάει πολύ καλύτερα στην αντιμετώπιση του pick n' roll της Εφές, η οποία έχει έναν καθηγητή στον συγκεκριμένο τομέα, τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Η Εφές ολοκλήρωσε 15 προσπάθειες της με pick n roll, βρήκε δηλαδή τελική προσπάθεια. Στις δύο εξ αυτών ο Πλάις θα σκόραρε, αλλά του έγινε φάουλ και πήγε στη γραμμή για δύο βολές. Από τις υπόλοιπες 13 προσπάθειες μετά από pick n' roll, στις επτά βρήκε στόχο. Αυτό το 7/13 είναι καλό ποσοστό και κακή αντιμετώπιση από τον Παναθηναϊκό. Συνολικά η Εφές πήρε 16 πόντους από το pick n' roll, ενώ πήγε και ο Πλάις άλλες δυο φορές στη γραμμή των βολών.

