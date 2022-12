Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν φάνηκε να μένει ευχαριστημένος από την προσπάθεια του Κέβιν Πάντερ και άρχισε... την κατσάδα.

Η Παρτίζαν φιλοξενείται από την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι στο highlight. Παρόλα αυτά, μετά τις αρχικές βραβεύσεις και τα χαμόγελα, δεν άργησε να... κατσαδιάσει και τους παίκτες του για τις επιλογές τους.

Συγκεκριμένα τον Κέβιν Πάντερ που έγινε ο «αποδέκτης» από τα έντονα παράπονα του προπονητή του!

Δείτε τα... παράπονα του Ομπράντοβιτς στον Πάντερ:

Coach Obradovic gets angry and Fenerbahce fans have a throwback moment😅 pic.twitter.com/mOxppIXB4I