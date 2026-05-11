Μπόλντγουιν: «Περιμένω να ακούσω "άντε γ@#$" από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αυτό ακριβώς θέλω!»

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Παναθηναϊκό στον τελικό της EuroLeague, επιστρέφοντας στο T-Center μετά το επεισοδιακό παιχνίδι της κανονικής περιόδου.

Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε το Game 4 για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ζάλγκιρις στα προημιτελικά της EuroLeague, σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό.

Από την πλευρά του, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν παραχώρησε συνέντευξη στο BasketNews, όπου ρωτήθηκε για την υποδοχή που περιμένει στην επιστροφή του στο Telekom Center Athens.

«Πρώτα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό», υπενθύμισε ο Μπάλντγουιν και πρόσθεσε: «Αν παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, θα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, πιθανότατα το πιο αξέχαστο της καριέρας μου! Περιμένω να ακούσω "άντε γ@#$" και φωνές από τη στιγμή που θα μπω στο γήπεδο, και αυτό ακριβώς θέλω από αυτούς».

Ο Μπόλντγουιν είχε πετύχει το νικητήριο καλάθι στον αγώνα της regular season ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ επικράτησε ένταση όταν πάτησε το «τριφύλλι» στο κέντρο του γηπέδου για να πανηγυρίσει, με τη συμπεριφορά του να εξοργίζει τους παίκτες του «τριφυλλιού».