H Φενερμπαχτσέ βράβευσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του στο ματς κόντρα στην Παρτιζάν.

Η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται την Παρτιζάν και όπως ήταν φυσικό, τα φώτα έπεσαν πάνω στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που έζησε ένδοξα χρόνια στον πάγκο των Τούρκων. Η Φενέρ τίμησε τον Σέρβο head coach και θρύλο της προπονητικής πριν το τζάμπολ, δείχνοντας πως δεν ξέχασε τα όσα πρόσφερε στον σύλλογο. Με τη Φενέρ, ο Ομπράντοβιτς κατέκτησε τη Euroleague του 2017 (μοναδική στην ιστορία του συλλόγου), ενώ πανηγύρισε 4 πρωταθλήματα Τουρκίας και 3 Κύπελλα. Σπουδαία προσωπικότητα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και για την ιστορία της Φενέρ.

A warm welcome for Zeljko Obradovic from @FBBasketbol🤩 pic.twitter.com/Jux1QRtRD5