Κεβάριους Χέιζ: Το εναλλακτικό επάγγελμα του προγραμματιστή και το.. άριστο look του (vid)

Ο Κεβάριους Χέιζ απάντησε σε... διαφορετικές ερωτήσεις των ανθρώπων της Ζάλγκιρις Κάουνας, σε μια εναλλακτική συνέντευξη.

Ο σέντερ της Ζάλγκιρις Κάουνας θεωρεί ότι δεν θα άλλαζε τίποτα όσον αφορά την εμφάνισή του, ενώ επέλεξε τον λύγκα ως το αγαπημένη του εξωτικό ζώο.

Παράλληλα ότι μόνο μια... απαγορευμένη λέξη του αρέσει να χρησιμοποιεί συνέχεια ενώ ήταν σαφής όσον αφορά τον επαγγελματικό του προσανατολισμό εάν δεν ήταν μπασκετμπολίστας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Zalgiris' center Kevarrius Hayes answered a number of questions in an episode of Zalgiris TV’s #60SecondsWithZalgiris. ⏳ pic.twitter.com/1l0Zk2DKF1