H Μονακό επικράτησε μεν τη Άλμπα Βερολίνου χάρη στο τρίποντο at the buzzer του Έλι Οκόμπο όμως ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε την απόφαση των Γερμανών να παίξουν άμυνα «box and one» για 40 λεπτά.

Η Μονακό υποχρέωσε την Άλμπα Βερολίνου στην 11η σερί ήττα στη regular season και πλέον μοιράζεται την κορυφή της κατάταξης στην EuroLeague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 10-4.

Παρ' όλα αυτά, ο Μάικ Τζέιμς ξέσπασε στο Twitter με αφορμή το γεγονός ότι η Άλμπα έπαιξε άμυνα «box and one» (σ.σ. τέσσερις ζώνη και ένας man-to-man) για 40 λεπτά!

«ΟΚ, η μέρα έχει περάσει και ο αγώνας έχει τελειώσει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι το να παίζεις άμυνα box and one για 40 λεπτά στο επαγγελματικό μπάσκετ είναι γελοίο;» εξήγησε ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 8 πόντους (3/3 δίπ., 0/2 τρίπ., 2/2 βολ.), 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 31'.

Όταν μάλιστα ένας άλλος λογαριασμός του εξήγησε πως ο ρυθμός του αγώνα και οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό, ο Τζέιμς πρόσθεσε: «Είμαστε επαγγελματίες παίκτες. Να έχουν @ρχ!δ[email protected] και να παίζουν άμυνα»!



