Η Άλμπα Βερολίνου ζόρισε τη Μονακό στο Πριγκιπάτο όμως οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 92-89 και «έπιασαν» τις Φενέρ, Μπαρτσελόνα στην κορυφή της EuroLeague χάρη στο buzzer beater τρίποντο του Έλι Οκόμπο!

Το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έδειξε στο Πριγκιπάτο δεν ήταν αρκετό για την Άλμπα Βερολίνου απέναντι στη Μονακό. Οι πρωταθλητές Γερμανίας έφεραν το ματς στα ίσα (89-89) στα 17.7" για το φινάλε όμως ο τελευταίος λόγος ανήκε στον Έλι Οκόμπο. Ο γκαρντ των γηπεδούχων όπλισε και «εκτέλεσε» πίσω από τα 6.75 για το 92-89 και πλέον η Άλμπα μετράει 11 σερί ήττες.

.@ElieOkobo_0 drops his defender and WINS the game for @ASMonaco_Basket 😱😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DkC5svyI3F