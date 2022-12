Ο Κεβάριους Χέις κέρασε ένα εντυπωσιακό μπλοκ τον Έντι Ταβάρες.

Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να κάνεις τάπα στον Ταβάρες, όμως ο Κεβάριους Χέις τα κατάφερε. Ο ψηλός της Ρεάλ πήγε να σκοράρει, αλλά ο παίκτης της Ζαλγκίρις σηκώθηκε και τον έκοψε εντυπωσιακά.

Απολαύστε την τάπα

