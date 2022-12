Αν και είχε μόλις ένα δευτερόλεπτο για να εκδηλώσει επίθεση, η Μπαρτσελόνα μπόρεσε να βρει τρίποντο στη λήξη του ημιχρόνου.

Με πάσα γηπέδου, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος από τα οκτώ μέτρα πήρε το σουτ με περίσσια αυτοπεποίθηση και έστειλε τη μπάλα στο καλάθι της Μονακό.

Αν μη τι άλλο ήταν μία άψογα εκτελεσμένη ειδική κατάσταση από την Μπαρτσελόνα, καθώς με αυτό το τρίποντο πήγε στα αποδυτήρια έχοντας πέντε πόντους προβάδισμα απέναντι στους Μονεγάσκους.

Executed to absolute 𝒫𝐸𝑅𝐹𝐸𝒞𝒯𝐼𝒪𝒩 from Mirotic



