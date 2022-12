Η Αναντολού Εφές (7-5) καθάρισε το ματς και τη νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις (6-5), στο Κάουνας (86-60), χάρη στο απίθανο 3ο δεκάλεπτο. Με 58% σούταραν οι πρωταθλητές πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Η Αναντολού Εφές κράτησε το καλύτερο για το δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δεν άφησαν κανένα περιθώριο στη Ζαλγκίρις (86-60), η οποία άντεξε μόνο για ένα ημίχρονο, το πρώτο.

Και πώς να αφήσει όταν σούταρε με το απίθανο 58% στα τρίποντα (17/29);

Το υπόλοιπο της αναμέτρησης... βάφτηκε στα χρώματα της Εφές.Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ροντρίγκ Μπομπουά με 20 πόντους και 5/8 τρίποντα, αλλά και 6 ασίστ, ο Βασίλιε Μίτσις πρόσθεσε 19 με 5 ασίστ και ο Γουίλ Κλάιμπερν 17 με 4 ασίστ.

Το πρώτο ημίχρονο είχε σκαμπανεβάσματα. Η Εφές προηγήθηκε με 19-8, η Ζαλγκίρις κατάφερε να ισορροπήσει το ματς. Σταδιακά βρέθηκε από το -11 στο... Χ.

Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο υποχρέωσε την Εφές σε 8 πόντους και το έκλεισε με ένα σερί 9-0, το οποίο έκανε το 24-33, σε 33-33.

Zizic on clean-up duty as he collects the loose ball and slams 🚀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kBIi5UlQMF