Γενέθλια στο γήπεδο για τον Ταρίκ Μπλακ, που γίνεται 31 ετών και σύσσωμος ο Ολυμπιακός του ευχήθηκε, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι.

Ο Ταρίκ Μπλακ γιόρτασε στο γήπεδο τα γενέθλιά του, με τους συμπαίκτες του και το σταφ του Ολυμπιακού να του τραγουδά και να εύχεται χρόνια πολλά, λίγες ώρες πριν τη «μάχη» των Πειραιωτών με την Μακάμπι (21:05 - Novasports Prime, Live στο Gazzetta).

Ο Αμερικανός, βέβαια, έσβησε 31 κεράκια σε... γνώριμα λημέρια, αφού ήταν παίκτης της Μακάμπι για δύο σεζόν, από το 2018 έως το 2020, όταν και άφησε το NBA για να κάνει το βήμα προς την Ευρώπη.

Το βίντεο του Ολυμπιακού με τα χρόνια πολλά στον Μπλακ

🎶🎂🎤 We wished Happy Birthday to @TarikBlack25 in the traditional way! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/ohg9ZAJJOH