Με 5/9 τρίποντα, 7/9 δίποντα και 35 πόντους έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο η Μπασκόνια απέναντι στην Μακάμπι για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Κατηφορική ήταν η Fernando Buesa Arena για την Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού με την Μπασκόνια. Ο ερχομός του Πιέρια Χένρι έδωσε στους Βάσκους το δικαίωμα να πατήσουν και άλλο το πόδι στο γκάζι και σε συνδυασμό με τους Χάουαρντ, Τόμπσον να οδηγήσουν την Μπασκόνια σε δεκάλεπτο 35 πόντων.

.@markushoward11 getting it in before the first quarter buzzer 🚨#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/U96UBPFqcd