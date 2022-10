Ο Νικ Καλάθης έβγαλε ένα απίθανο highlight στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Αναντολού Εφές.

Η Φενέρμπαχτσε δοκιμάζεται κόντρα στην Αναντολού Εφές με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στην EuroLeague και ο Νικ Καλάθης πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό highlight.

Στα μισά της τρίτης περιόδου, με τον δείκτη του σκορ στο 48-58 για τη Φενέρ ο Καλάθης έβγαλε μια no-look ασίστ στον Μπούκερ, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.



.@Nick_Calathes15's no-look pass 🪄



How did he see him?!👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Cl3LuQp9lZ