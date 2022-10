Ο Αντρέα Τρινκιέρι έγινε έξαλλος σε ένα time out της Μπάγερν Μονάχου, στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, έκανε καυστική κριτική στον Κάσιους Γουίνστον, με τον Αμερικανό να «απαντάει» με τρίποντο.

Ό,τι και αν έκανε ο Αντρέα Τρινκιέρι, είχε αποτέλεσμα. Ο Ιταλός προπονητής ζήτησε time out, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπάγερν με τη Φενέρμπαχτσε και τα... έβαλε με τον Κάσιους Γουίνστον.

«Κάνεις μόνο airball. Το καταλαβαίνεις; Σε έχω προετοιμάσει γι' αυτό το επίπεδο. Δεν με άκουσες. Γ@μ@ς την ομάδα σου...», ήταν τα λόγια του Τρινκιέρι.

Στην αμέσως επόμενη επίθεση της γερμανικής ομάδας ο Γουίνστον πήρε το σουτ και ευστόχησε για τρεις, με τον Ιταλό να κάνει διάφορες χειρονομίες από τον πάγκο του.

Δείτε το βίντεο:

The heated time-out seems to have worked just fine for @cassiuswinston🤷‍♂️ pic.twitter.com/cUTinJIWRR