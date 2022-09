Σε μία σπουδαία ανανέωση προχώρησε η Βίρτους Μπολόνια, με τον Τόκο Σενγκέλια να παραμένει στην Basket City ως το 2025 και θα οδηγήσει την ομάδα του Σκαριόλο στην επιστροφή της στη EuroLeague.

Στην Μπολόνια για λογαριασμό της Βίρτους θα παραμείνει ως το 2025 ο Τόκο Σενγκέλια. Ο Γεωργιανός μπορεί να έχασε το EuroBasket ελέω του τραυματισμού του στον ώμο, ωστόσο δε θα έμενε τελικά για πολύ ακόμα free agent, επιβεβαιώνοντας το γεγονός πως θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Βίρτους.

Άλlωστε η Basket City θα αναβιώσει στιγμές του παρελθόντος, καθώς από φέτος επιστρέφει στη EuroLeague, με τον Σενγκέλια να είναι μέλος της περσινής ομάδας, μετά τη φυγή του από την ΤΣΣΚΑ ένεκα της ρωσικής εισβολής, που κατέκτησε το EuroCup και μαζί το πολυπόθητο εισιτήριο για την κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.

Την περσινή σεζόν ο Σενγκέλια μέτρησε 8.1 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ μέσο όρο στο EuroCup στα 8 παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί.

🔊 TOKO SHENGELIA ANCORA IN BIANCONERO ⚪️⚫️



