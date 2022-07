Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έδειξε πως ο Τόκο Σενγκέλια θα παραμείνει στη Βίρτους.

Ισπανία και Γεωργία (η ομάδα του Ζούρου έσπασε το αήττητο της φούρια ρόχα) διασταύρωσαν τα ξίφη του στα προκριματικά του Παγκοσμίο, κάτι που επέτρεψε στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τον Τόκο Σενγκέλια να τα πουν από κοντά και να βγάλουν είδηση.

Ο προπονητής και ο ψηλός της Βίρτους συναντήθηκαν και ο Ισπανός head coach με ανάρτηση του φανέρωσε πως ο Γεωργιανός θα είναι κάτοικος Μπολόνια και τη νέα σεζόν. «Καλύτερα μαζί με τον Τόκο, παρά εναντίον του. Μόνο καλά vibes», έγραψε και το συνδύασε με emoji που κλείνει το μάτι, προαναγγέλοντας την παραμονή του Σενγκέλια στην Ιταλία.

Δείτε την ανάρτηση

Better with Toko than against him 🙄…good vibes though…😉 pic.twitter.com/YmWa0Pd9IT