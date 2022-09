H KAE Oλυμπιακός έκανε γνωστούς τους αριθμούς στις φανέλες των παικτών για τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει άλλη μια επιτυχημένη σεζόν όπως η περσινή (νταμπλ στην Ελλάδα, παρουσία στο Final 4 της Euroleague) και έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία, με τους διεθνείς να απουσιάζουν, αφού βρίσκονται με τις χώρες τους στο Eurobasket 2022. Η... ερυθρόλευκη ΚΑΕ μέσω ενός video παρουσίασε τους αριθμούς στις φανέλες των παικτών για την αγωνιστική περίοδο 2022/23. Ο Κάνααν πήρε το Ν0.3, ο Μπολομπόι το «21», ο Πίτερς διάλεξε το «25», ενώ ο Μπλακ θα φορά το 28.

Αναλυτικά

0 - Γουόκαπ

3 - Κάνααν

4 - Λούντζης

5 - Λαρεντζάκης

6 - Κολοβέρος

9 - Πάπας

10 - Φαλ

11 - Σλούκας

14 - Βεζένκοβ

16 - Παπανικολάου

19 - Τσάμης

21 - Μπόλομποϊ

25 - Πίτερς

28 - Μπλακ

77- ΜακΚίσικ

